Wéinst Fueren ënner Alkoholafloss krut hien de Prozess gemaach. Am Oktober war den 2. Schäffe vu Munneref mat 2,74 Promill Alkohol am Blutt ugehale ginn. Zu där Kontroll war et zwee Deeg virun de Chamberwale komm, an déi den eelere Brudder vum Andy a vum Fränk Schleck jo als Kandidat fir déi Gréng gaange war.