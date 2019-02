De franséische Politolog Paul Ariès war zu Lëtzebuerg fir eng Konferenz vun Etika, wou e säin neit Buch „Gratuité vs capitalisme“ presentéiert huet.A sengem Buch geet de Wëssenschaftler ënnert anerem op d'Gratuitéit vum Ëffentlechen Transport an, de Paul Ariès. Dat géif deene Leit d'Recht op Mobilitéit ginn, déi dat Recht verluer haten.Och den Ëmweltbilan wier gutt, well et wier bewisen, datt dës Gratuitéit derzou féiert, datt een Drëttel manner Leit den Auto huelen.Dernieft misst een awer och ee gudde Bilan hunn fir d'Personal. Et géif jo net drëm goen, fir eng Partie vum Personal z'entloossen.Déi zwou Lëtzebuerger Gewerkschaften Landesverband a Syprolux waren net begeeschtert iwwert d’Annonce, dat vum 1. Mäerz 2020 un den ëffentlechen Transport fir näischt gëtt.D’Eisebunner-Gewerkschafte froe sech, firwat hei eppes iwwert de Knéi gebrach ginn ass. Fir de Politolog wier dëst eng normal Reaktioun.D‘Erfarunge géifen allerdéngs weisen, datt no e puer Joer d‘ Personal sech op d‘Ëmstellung ugepasst hätten.



De Reportage den Owend am Journal vun der Télé, dernieft och een Interview mam Mylène Bianchi vun der Syprolux.