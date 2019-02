Verwaltungsgeriicht Baugeneemegung - Reportage Eric Ewald



Den Tribunal administratif huet nämlech ee Recours vum Mann als zum Deel justifizéiert ugesinn: Dowéinst gouf eng Decisioun vum Gemengepapp vu Käl vum September 2015 annuléiert, fir keng Geneemegung fir de Bau vun engem Eefamilljen- oder Jumeléshaus ze ginn. Wougéint d'Recourse géint zwou weider Decisioune vum Buergermeeschter als net fondéiert zréckgewise goufen.

Am August 2015 hat de Mann eng Demande beim Käler Gemengepapp eragi fir de Bau vun engem Eefamilljen- oder Jumeléshaus op engem Terrain vum Mann an der Gemeng. De Buergermeeschter hat déi Demande awer am September refuséiert, well en Haus op där Plaz, op där all Dag ë.a. Schüler laanschtkéimen, contraire wär zu de Sécherheetsprinzipien.



Am Mäerz 2017 hat dunn eng Sàrl eng Demande eragi fir de Bau vun engem Eefamilljenhaus op därselwechter Parzell; de Gemengepapp hat och déi Demande am Abrëll zréckgewisen, well d'Demande net konform wär zu Artikele vum PAG vun 2002 a vum PAG vun deem Joer. De Mann hat am Mee e Recours gracieux dogéint agereecht, ma de Buergermeeschter säi Refus am August confirméiert. De Mann war am Oktober 2017 dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

Deem seng 1. Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass d'Decisioun vum Gemengepapp vum September 2015 z'annuléieren ass. Seng Entscheedung wär eenzeg an eleng op Sécherheetsprinzipie vun de Benotzer baséiert gewiescht; dobäi misst de Buergermeeschter net dono kucken, mä ob d'Demande konform ass zum PAG an zum Bautereglement vun der Gemeng.



De Gemengepapp hätt sech deemno zu Onrecht op e Sécherheetsproblem fir Schüler baséiert, fir déi Demande ze refuséieren. Hie misst eng Baugeneemegung ausstellen, wann de Projet de Reegelen entsprécht; well d'Eefamilljenhaus net inkompatibel wär mat z.B. der Sécherheet vum Wunnquartier, wär de Refus vum Buergermeeschter net fondéiert an z'annuléieren.



Wat seng Decisioune vun Abrëll an August 2017 ugeet, wär dogéint festzehalen, dass den Terrain net als komplett un ëffentlech Infrastrukturen ugeschloss ze betruechte wär.



De Gemengepapp hätt deemno Recht gehat, fir dës Baugeneemegung ze refuséieren, soudass d'Recoure géint seng zwou Decisioune vun 2017 zréckzeweise wären.



De Mann hätt dann och 3/4el vun de Geriichtsfraisen ze droen an d'Gemeng 1/4el.