D'Zuel vun ambulanten Hëllefsmesüre vun der Kanner- a Jugendhëllef ass eropgaangen. Am Joer 2014 waren et 4.735 Fäll, zejoert knapps iwwert 7.000. An och de Chiffer vu Beneficiairë vun den direkten Hëllefsmesüren, déi vum Office National de l'Enfance ënnerholl ginn, ass an d'Luucht gaangen. Zejoert krute gutt 3 Prozent vun e Jonke bis 26 Joer finanziell Ënnerstëtzung vum ONE. 2014 waren et der nach eppes iwwer 2 Prozent. Dës Zuelen nennen den Educatiounsministère an dee vun der Justiz an hirer gemeinsamer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Marc Spautz.

QP Kanner doheem fort / Reportage Pierre Jans



De CSV-Deputéierte Marc Spautz bezitt sech a senger parlamentarescher Fro op en Artikel, deen Ufank Januar am Lëtzebuerger Wort ze liese war. ''Forcéiert an en friemt Doheem'', aus dem Däitschen iwwersat, ass den Titel vum Artikel. D'Essenz vum Text ass d'Behaaptung, zu Lëtzebuerg géif et Kanner, déi wéinst finanzielle Schwieregkeete vun hiren Elteren, an eng aner Famill oder en Heem deplacéiert ginn.

Alles an allem géifen zu Lëtzebuerg eppes iwwert 1.300 Kanner a Jugendlecher net méi an hirem eegenen Doheem wunnen. 81 Prozent dovu wäre mannerjäreg an opgrond vun enger juristescher Decisioun vun doheem fort.

Am Wort-Artikel gëtt och de President vum Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand René Schlechter zitéiert. Et wär ëmmer erëm tragesch, wann e Kand vu sengen Eltere getrennt gëtt, obwuel et sech net ëm Abus handelt, mä ëm finanziell Schwieregkeeten.

Dat ass net méiglech, schreiwen d'Ministèrë fir Bildung a Justiz. Keng Mesuren, och net déi vum geriichtlechen Deplacement, kéint eleng wéinst der prekärer Finanzsituatioun vun den Elteren decidéiert ginn. De Riichter an och d'Jugendgeriicht kënnen zwar decidéieren, e Kand aus enger Famill erauszehuelen. Mä de Mannerjärege muss sech an enger Geforesituatioun befannen. Dat heescht, déi jonk Persoun misst esou därmoosse vernoléissegt ginn, um physeschen oder psycheschen Niveau, oder nach, wat hir Bildung ugeet, dass et net kéint doheem bleiwen. Och am Fall, wou dee jonke Mënsch géif mëssbraucht ginn, kann e geriichtlecht Deplacement decidéiert ginn. Wouer ass awer: grave finanziell Problemer sinn ënnert Ëmstänn favorabel fir esou Geforen. Och dat geet aus der Äntwert vun der Regierung ervir. Mä ier e Kand oder e Jugendleche vu senger Famill géif getrennt ginn, missten all déi aner Hëllefsmesüren net gegraff hunn.

Am Kader vun der Kanner- a Jugendhëllef ass et den Office National de d'Enfance, dee sech ëm d'Sozialhëllef fir Kanner a jonk Erwuessener bekëmmert, déi se brauchen.

D'Regierung ënnersträicht, dass et d'Leit um Terrain sinn, déi dës Ënnerstëtzung dagdeeglech assuréieren. Déi sougenannt CPIen: d'coordinateurs de projets d'intervention. Si ermëttelen d'Besoine vun deene Jonken, suivéiere si op hirem Wee. D'Coordinateuren intervenéiere regional. Si sinn aktuell op fënnef Büroen uechtert Land verdeelt.

D'Kompetenz vum Office National de l'Enfance ass awer op d'Hëllef fir betraffe Jonker limitéiert. D'Geriichter hunn an alle Fäll d'Iwwerhand.