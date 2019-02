E Mëttwoch de Moien hunn déi 3 Gréng Europadeputéiert op der Militärbase zu Kleine-Brogel an der Belsch géint déi amerikanesch Atomwaffen protestéiert, déi do zënter 1984 do gelagert sinn.

Offiziellt Schreiwes

Europaabgeordnete besetzen die F-16 Startbahn der Kleine-Brogel Air Base und setzen ein Zeichen für nukleare Abrüstung

Die Grünen/EFA-Abgeordneten Tilly Metz, Molly Scott Cato und Michèle Rivasi haben heute in den frühen Morgenstunden gemeinsam mit Aktivisten der belgischen Nichtregierungsorganisation „Agir pour la Paix" die F16- Startbahn des Militärstützpunktes Kleine Brogel (Belgien) besetzt, um ein Zeichen zu setzen und einen Abzug US-amerikanischer Atomwaffen aus Europa zu fordern. Auf der Militärbasis Kleine Brogel werden seit 1984 US-amerikanische Atomsprengköpfe gelagert.



Der Rückzug der USA und Russlands vom INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme hat die Diskussion um nukleare Aufrüstung in Europa neu entfacht. Die Grüne Fraktion im Europaparlament fordert den Abzug aller Atomwaffen aus Europa, die Ratifizierung des Atomwaffenverbotsvertrags und ein atomwaffenfreies Europa. Nach Schätzungen der Organisation IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.) sind rund 240 Atomwaffen in Europa stationiert, dazu kommen die britischen und französischen Atomwaffenarsenale.



Tilly Metz, luxemburgische Abgeordnete der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament, erklärt: „Die USA und Russland spielen mit dem nuklearen Feuer. Wir müssen ein neues nukleares Wettrüsten auf Europäischem Boden unbedingt verhindern. Sicherheit wird nur zu gewährleisten sein in einer Welt frei von Atomwaffen. Es ist an der Zeit, eine Deeskalationsstrategie auf europäischer Ebene voranzutreiben, um die Risiken einer militärischen Konfrontation zu verringern und eine ökologische Sicherheits- und Verteidigungspolitik einzuleiten. Es ist an der Zeit, eine europäische Abrüstungsinitiative zu starten. Die NATO muss anbieten, ihre Atomwaffen von europäischem Boden abzuziehen und die russische Regierung muss sich im Gegenzug verpflichten, ihre Marschflugkörper und Iskander-Kurzstreckenraketen zu verschrotten."