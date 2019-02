Enn Januar waren 15'157 Leit op der Sich no enger Schaff. Dat ass e Minus vun 8,7% op ee Joer gekuckt, respektiv 1'442 Leit manner déi am Chômage sinn.

De korrigéierten Chômagetaux läit bei 5,1 Prozent. Vun der Baisse profitéiere besonnesch déi Jonk ënner 30 Joer.



Op de leschte Januar waren 4'238 Leit an enger Beschäftegunmgsmesure ageschriwwen. Am Januar hunn d'Employeuren 3'502 fräi Poste bei der ADEM deklaréiert.







