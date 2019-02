An der Nuecht vum 15. Februar 2019 koum et géint 2.30 Auer zu Soller an der Gemeng Wanseler zu engem Iwwerfall.

Zwee Aarbechter, déi am Gaang waren, hiert Lager ze raumen, goufen hei vu 5 arméierte Persoune menacéiert an iwwerfall. Wéi d'Affer ausgesot hunn, huet sech erausgestallt, dass d'Täter mat op d'mannst zwee Gefierer op der Plaz waren. Dëst wiere wuel Ween vun der Mark Mercedes gewiescht. Méiglecherweis hätte si och nach eng Camionnette dobäi gehat. D'Camionnette war méiglecherweis ee wäisse Mercedes Vito.Wärend der Dot konnt een Affer flüchten an den Noutruff alarméieren. Spéider konnt och dat zweet Affer flüchten an ass a duerch d'Rue Jean Baptiste Determe a Richtung Donkels gelaf. Véier Täter sinn an engem schwaarze Mercedes mat däitsche Placke geflücht. Dëse Won konnt spéider vun der Police ugehale ginn an déi 4 Persoune goufe festgeholl.