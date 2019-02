Deen hat de Mëttwoch de Moien e puer ganz pickeg Aussoen an Direktioun vum Parteipresident gemaach. Wou ass de Projet vum Frank Engel, freet sech de Stater Schäffen. Hie selwer hätt ee Projet gehat. De Serge Wilmes sot weider, et wier him ëm d'Partei gaangen an net ëm sech selwer. De Frank Engel hätt wuel awer éischter d'Spëtzekandidatur 2023 am Ae gehat. Och op d'Fro, wéi een d'Partei nees wéilt zesummebréngen, huet de Serge Wilmes kloer Wierder fonnt. Amplaz eng knallhaart Oppositioun bräicht een eng intelligent Oppositioun, bei där Alternative proposéiert ginn a mat där een no bei de Leit ass.



RTL-News: Invité vun der Redaktioun (20. Februar) - Serge Wilmes: Ech waarden nach op de Projet vum Frank Engel

De Frank Engel sot sech am RTL-Interview enttäuscht. Hie war ee Mount nom Kongress dovunner ausgaangen, datt d'Partei sech zesummegerafft hätt an datt ee versiche géing zesummen no vir ze kucken. Datt de Mëttwoch de Moie vun enger Spëtzekandidatur geschwat gouf, versteet de Frank Engel net a mengt, datt wann de Serge Wilmes dat net sou formuléiert hätt, wahrscheinlech ni een dovu geschwat hätt.



"Et huet een déi Wal gewonnen an een net - an deen, dee se gewonne huet, huet déi Partei elo ze féieren", esou de Frank Engel weider. De Frank Engel ass enttäuscht iwwert den Optrëtt vum Stater Schäffen.

De Frank Engel sot donieft am RTL-Interview, datt hien net wëlles hätt, sech mat esou Aussoen wéi déi vum Serge Wilmes ze beschäftegen, datt hien d'Partei erëm méi relevant fir d'Leit wéilt maachen an datt et eng grouss Bereetschaft queesch duerch d'Partei géing ginn, fir no vir ze kucken.