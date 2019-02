Et ass en dréngenden Appell vum Direkter Carlo Thelen, déi sech grad u kleng a mëttelgrouss Entreprise riicht.

© RTL (Archiv)

Den Direkter vun der Chambre de Commerce Carlo Thelen mécht en dréngenden Appell un d'Entreprisen zu Lëtzebuerg. Et géif héich Zäit ginn, sech op de Brexit ze preparéieren.



Grad kleng a mëttelgrouss Betriber hätte wëllen ofwaarden, bis méi kloer ass, wat mat Groussbritannien passéiert. Vill vun hinnen hätten dofir och net déi néideg Zäit an Informatiounen, respektiv géifen deels d'Käschte scheien, déi domat verbonne wieren. Ma grad déi méi kleng Entreprisen, déi Clienten oder Fournisseuren a Groussbritannien hunn, missten sech elo konkret op de Brexit virbereeden, well dëse si ënner Ëmstänn méi haart trëfft, wéi méi grouss Betriber, esou nach de Carlo Thelen.