Eng Plattform gouf bei der "Lameschmillen" opgeriicht, eng zu Schëffleng an eng zu Beetebuerg. Si hunn en Duerchmiesser vun 1,20 Meter an d'Masten hunn eng Héicht vu 7 Meter. Dat huet d'Opriichten net grad einfach gemaach.





Offiziellt Schreiwes

Neue Horste für den Weißstorch

Am Montag 18.02.2019 wurden von natur&ëmwelt Beetebuerg-Monnerech-Réiserbann im Einvernehmen mit der Centrale Ornithologique Luxembourg 3 neue Plattformen für den Weißstorch aufgerichtet.

Eine davon steht nun bei der „Lameschmillen“ in der Nähe des älteren Horstes, der seit etwa 6 Jahren von einem Storchenpaar alljährlich als Brutplatz genutzt wird. Da letzterer auf einer abgestorbenen Pappel befestigt wurde, ist vorauszusehen, dass der Baum morsch und in den kommenden Jahren zu einer Gefahr wird und daher umgelegt werden muss. Die neue Plattform dient dann als Ausweichmöglichkeit.

Ein zweiter Horst wurde in Schifflingen an der renaturierten Alzette in Nähe des Viehunterstandes aufgerichtet. Ein dritter steht nun in Bettemburg im „Stréissel“, wo sich ein Storchenpaar vor etwa 5 Jahren in „Eigenregie“ auf einem Horst auf einer abgebrochenen Pappel an der Alzette eingerichtet hatte.

Die neuen Plattformen wurden von der Administration de la Nature et des Forêts-ANF bei der Firma Bonaria-Frères in Auftrag gegeben und finanziert. Für die Herstellung und die Montage wurde auf das Können der Facharbeiter der Firma Profilinox aus Schifflingen zurückgegriffen.

Sämtliche Kosten werden von der Forstverwaltung übernommen. Einen herzlichen Dank möchten wir der ANF-Arrondissement Sud, allen voran Herrn Michel Leytem aussprechen.