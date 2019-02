Et gouf him virgehäit, tëscht August 2013 a Mäerz 2014 - op Demande hi vun auslännesche Policen, no engem Verglach mat engem genetesche Profil aus der Lëtzebuerger Datebank - e Stempel «negativ DNA» gemaach ze hunn, obwuel d'Resultat positiv war.Am Kader vum Traité vu Prüm wär dat 8mol geschitt, an 23mol bei Demanden aus Länner baussent dem Traité.