"Mir fuerderen d'Banken an d'Post op, mat hirer onsozialer an ongerechter Fraisen-Politik opzehalen", dat sot de President vun der ULC, Nico Hoffmann.

Den Nico Hoffmann



Et géing een net méi toleréieren, just nozekucken, wéi Cliente vun de Banken ofgezockt ginn.D'Politik misst hir Responsabilitéit huelen. An deem Kader huet d'Union Luxembourgeoise des Consommateurs eng Petitioun lancéiert, déi sech géint d'Hausse vun den Tariffer a géint d'Agencen, déi zougemaach ginn, riicht.De Nico Hoffmann bedauert, datt de Service um Client sech ëmmer weider verschlechtert.

D'ULC fuerdert ënnert anerem, datt weider gratis oder staark reduzéiert Tariffer un de Schalteren ugebuede ginn, datt an de Bank-Filiale weider Guicheten fir Basis-Operatiounen disponibel sinn an datt an deene Regiounen, wou keng Guichete méi sinn, mobil Agencen en Place gesat ginn.D'ULC versicht elo, mat enger neier ëffentlecher Petitioun den Drock op d'Banken an d'Post ze verstäerken, fir dat d'Fraisen erëm zréckgeschrauft ginn.