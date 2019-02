Géint 15.10 Auer en Donneschdeg de Mëtteg koum et zu engem Abroch um Briddel. D'Police mécht den Appell keng Leit matzehuelen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

Einbruch - 2 Täter auf der Flucht

Gegen 15.10 Uhr wurde in Bridel, rue Henri Thill ein Einbruch begangen.

Die Männer zw. 20-25 Jahre alt, heller Hautfarbe und kurzem, braunen Haar ergriffen die Flucht in Richtung rue de Luxembourg.

Keine Anhalter mitnehmen - 113 verständigen pic.twitter.com/9hM5AfP3ST — Police Luxembourg (@PoliceLux) February 21, 2019

Geschitt ass den Abroch an der rue Henri Thill um Briddel, 2 Täter sinn zënterhier op der Flucht. Béid Männer sinn tëscht 20-25 Joer al, hunn eng hell Hautfaarf a kuerz brong Hoer. D'Persounen hu sech der Police no a Richtunge rue de Luxembourg ewechgemaach.Wéi ëmmer bei esou Fäll mécht d'Police den Appell, keng Persoune mam Auto matzehuelen, déi ee net kennt. All Informatioune si fir den 113.