Wéi den 112 mellt, huet et um Freideg de Moie fréi géint 4 Auer an engem Appartement zu Bungeref op der Haaptstrooss gebrannt.

3 Leit goufe blesséiert. Weider Detailer ginn et den Ament nach keng. D'Ambulanze vu Wolz a Réiden waren op der Plaz, de Samu vun Ettelbréck, grad wéi d'Asazzentere vu Rammerech, Ell, Bauschelt, Réiden, Wolz a Gréiwels.Am fréien Owend en Donneschdeg gouf et dann nach een Autosaccident an deran der Stad. Dobäi gouf eng Persoun blesséiert.