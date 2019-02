Um Freideg de Moien huet en Automobilist op der N22 tëscht Béiwen un de Attert a Biissen an enger Rietskéier d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Olidom Multimedia

© Olidom Multimedia

© Olidom Multimedia

© Olidom Multimedia

Den Auto huet sech direkt e puer mol iwwerschloen an ass um Daach leie bliwwen. Éischten Informatiounen no gouf de Chauffer blesséiert a koum mat der Ambulanz an d'Spidol.