De Schäfferot géif maachen, wat e wéilt, a seng Kommunikatioun wär chaotesch, sou déi Lénk, déi net d'Accord si mat engem „Bammassaker am Quartier Wobrécken“, mat engem neie PAP fir d'Neiduerf, mam Projet „Portal Eent“ um Prënzeréng a mat der geplangter Reaffektatioun vum Kino Ariston.

"Et gëtt dat latent Gefill, dass iwwert d'Käpp vun de Leit ewech decidéiert, spréch d'Biergerparticipatioun ëmmer manner gëtt!": Dat sot den Deputéierte Marc Baum um Freideg de Moien, wéi sech déi Escher Lénk kritesch mat Projete vum Schäfferot aus der Minettemetropol auserneegesat hunn. Fir de Gemengerotsmember deet sech sou munches zu Esch, dat dagdeeglecht Handele vum Schäfferot géif thematiséiert ginn.





Extrait Marc Baum



Extrait Laurent Biltgen



An den Ae vum Marc Baum mécht de Schäfferot, wat e wëll, woubäi d'Kommunikatioun chaotesch wär. Dat rezentst Beispill wär e "Bammassaker" am Quartier Wobrécken, an deem op 200 Meter laanscht de Boulevard Grande-Duchesse Charlotte Beem ofgeholzt goufen, wéinst enger Gasleitung. D'Leit do wäre skandaliséiert, och well et keng Informatiounsreunioun am Virfeld gouf.E weidere Problem fir déi Escher Lénk ass de PAP Neiduerf, deen an der Prozedur ass. De Laurent Biltgen huet erkläert, dass en Haiserblock an der Neiduerf Strooss soll ofgerappt ginn, fir e grousse Projet ze realiséieren, dee bis an d'Rue St Nicolas hannendru soll goen.

De Projet soll virauser bis 13,5 Meter héich ginn, soudass hannen en däischteren Tunnel entstéing. D'Awunner wäre besuergt, well et bei fréieren Aarbechte scho mol Rëss an Haiser ginn hätt, sot de Vertrieder vun déi Lénk. Et wär dann och schwiereg, dass dat eenzelt Haus an der Rue St Nicolas net zu Schued kéim. D'Leit am Quartier géife sech eleng gelooss fillen a mengen, dass sech kee fir d'Neiduerf interesséiert. Och hei wär et net zu enger néideger Biergerversammlung komm.



Méi doriwwer den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg.