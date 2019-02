D'Organisatioun "Rise for Climate Lëtzebuerg" war bei dëser internationaler Maniff zu Paräis present.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Rise for Climate Lëtzebuerg

© Rise for Climate Lëtzebuerg

E Freideg de Mëtteg war op der Place de la République zu Paräis eng transnational Manifestatioun wou Jonker sech fir ee bessere Klimaschutz agesat hunn.Nieft der franséischer, belscher, däitscher, Schwäizer an der schwedescher Beweegung, ënnert dem Greta Thunberg, waren och jonk Lëtzebuerger mat dobäi, dat vun der Organisatioun "Rise for Climate Lëtzebuerg".

An engem Reportage op der Télé weise mer den Owend am Journal wat et mat dëser Beweegung op sech huet a wisou jonk Lëtzebuerg zu Paräis dobäi waren.