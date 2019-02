Et huet geschéngt, wéi wann de Mann alkoholiséiert gewiescht wier. Hien huet sech geweigert, fir aus dem Bus ze klammen an huet och mat Béierfläschen ëm ech geworf an aner Passagéier belästegt.Wéi d'Beamten op der Plaz ukoumen, war de Mann du awer aus dem Bus geklommen, si konnten hien an der Arelerstrooss untreffen. Bei der Kontroll konnt de Mann just ee Bréif virweisen. Dëse war vun de franséischen Autoritéiten an doranner gouf de Mann opgefuerdert, fir Frankräich ze verloossen. No Récksprooch mat der Lëtzebuerger Divisioun vun der Police des étrangers an dem Lëtzebuerger Ausseministère koum de Mann an de Centre de rétention.