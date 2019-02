Aktuell géifen d'Flich op Southend ëmgeleet ginn. D'Luxair wier och am Gaang ze kucken, datt hir Cliente vun do aus weider op hir Enddestinatioun kommen.

© RTL (Archiv)

Um Fluchhafe London City ginn et zanter e Freideg den Owend gréisser Problemer. Vill Flich goufen annuléiert. Dorënner och déi vun der Luxair vun an op Lëtzebuerg. Schold dorunner ass den extremen Niwwel am Osten vun der britescher Haaptstad. Déi meescht Flich vun der Luxair goufen op den Southend Airport deviéiert. Vun do aus versicht d'Luxair all d'Passagéier op hir Enddestinatiounen ze bréngen. D'Situatioun wäert héchstwahrscheinlech nach bis e Sonndeg de Moien daueren.