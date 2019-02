© RTL (Archiv)

Lëtzebuerg erënnert un all d'Resistenzler, déi an de Kazetter oder Prisongen ëm d'Liewe komm sinn. Ganz besonnesch gëtt un déi 23 Membere vun der Resistenz geduecht, déi de 25. Februar 1944 am Hinzerter Bësch erschoss goufen an awer och un d'Streikaffer, déi 1942 zu Hinzert an zu Köln ëmbruecht goufen.



E Sonndeg de Moien ëm 11 Auer ass an deem Kader eng Mass an der Glacis-Kapell, e Cortège an eng Zeremonie virum Hinzerter Kräiz um Nikloskierfecht. Uschléissend ass den traditionellen Rondgang laanscht d'Griewer vun de Victimmen.