Fir vill Schüler ass et un der Zäit, fir sech Gedanken ze maachen, wéi ee Wee een no der Schoul goe wëll.

Jonker op der Sich no hirem Wee fir d'Zukunft (24.02.2019)

E Méindeg fänkt d'Schoul nees un a fir déi Schüler, déi op enger Ofschlossklass sinn, réckelt d'Zäit méi no, wou se sech decidéiere mussen, a wéi eng Richtung se wëlle goen.Fir bei der Orientéierung ze hëllefen, hat de "Service national de la jeunesse" dës Woch eng Kontakt-Foire fir Jugendlecher an hir Eltere mat der Aarbechtswelt organiséiert. D'Maryse Lanners war bei "Be active" zu Diddeleng dobäi.