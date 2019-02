Zu Peppeng an der Rue de l'Eglise hat et e Sonndeg den Owend géint 17.30 Auer an engem onbewunnte Gebai gebrannt.

Wéi de CGDIS um Méindeg de Moie matdeelt, ass kengem eppes geschitt.Kuerz no 19 Auer hat et tëscht Koplescht a Schëndels am Bësch gebrannt. A géint 21 Auer hate sech an der Zone Industrielle Scheleck 1 zu Beetebuerg zwee Ween ze pake krut. Och hei ass kengem eppes geschitt.