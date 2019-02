Well d'Apdikte Sue bäileeën, wa si Gardë maachen, solle si elo finanziell ënnert d'Äerm gegraff kréien. Eng konkret Zuel gëtt et awer nach net.

D'Garden, déi Apdikte leeschten, kaschten eppes a féiere fir déi eenzel Apdikten zu enger finanzieller Perte, déi an der Moyenne eng 340 Euro pro geleeschte Garde ausmécht.Dat geet aus enger Etüd ervir, déi de Gesondheetsministère zejoert bei engem Drëttel vun de 94 Apdikten am Land duerchgefouert huet.D'Variatioune vun de finanzielle Pertë pro Garde fir eng eenzel Apdikt si grouss a leien tëscht 100 an 1000 Euro - dat jee nodeems, ob et an der Uertschaft vun der Apdikt eng Maison médicale oder e Spidol gëtt oder net.All dës Chiffrë liwweren d'Ministere Schneider a Gramegna op eng parlamentaresch Fro vun de gréngen Deputéierte Josée Lorsché a Marc Hansen.D'Resultater vun der Analys féieren derzou, datt d'Apdikte wäerte fir hir geleeschte Garden entschiedegt ginn - am Staatsbudget 2019 ginn entspriechend Sue virgesinn - de Montant kënnen d'Ministeren awer nach net chiffréieren.