10 Joer Prisong an eng bedeitend Geldstrof: Dat huet d'Vertriederin vum Parquet e Méindeg am Nomëtten um Dikrecher Geriicht fir e Mann gefrot, deem den illegalen Trafic vu Migrante virgehäit gouf.Hie soll tëscht Oktober 2015 a Mäerz 2017 ëmmer nees probéiert hunn, fir där Leit vu Frankräich oder der Belsch aus a Groussbritannien ze bréngen; am Ganze ginn dem Mann 11 sou Tëschefäll reprochéiert, wourënner ee war, bei deem hie 15 Migranten an enger Kéier wollt op d'Insel schleisen.D'Uerteel ass fir de 4. Abrëll.