Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© pexels

Hei soll net nëmmen iwwert Sex opgekläert ginn oder de Sujet aus enger medezinescher Siicht hier behandelt ginn, mä et geet wäit doriwwer eraus. Zanter 2013 gëtt et dëse Plang.





Promotioun vu Sexualitéit - Reportage Nadine Gautier



Dee gouf virun 3 Joer bis 2018 verlängert. Zanter dem 1. Januar vun dësem Joer gëllt elo eng erweidert Versioun vum éischte Plang. An déi gëtt en Dënschdeg de Mëtteg wärend enger Konferenz zu Walfer presentéiert. RTL huet am Virfeld mam Dokter Bechara Georges Ziadé an der Infirmière graduée Chantal Brochmann vun der Divisioun “Schoulmedezin” doriwwer geschwat.

Wéi een den éischten nationale Plang fir déi affektiv a sexuell Gesondheet virun 6 Joer opgestallt huet, hat een nach net all déi Moyennen, esouwuel finanziell wéi personell, fir alles kënnen ze couvréieren, wat ënnert d’Notioun vun der Santé affective a sexuelle fält. Dofir geet een elo ee Schratt méi wäit. De Public, dee mam Plang viséiert ass, gëtt erweidert. Den Dokter Bechara Georges Ziadé betount, dass een eng Evaluatioun vum Plang gemaach hätt, deen à la base gutt wier, allerdéngs virun allem Kanner a Jugendlecher viséiert. Hei gouf proposéiert, dass een de Plang misst méi breet gestallten.

Datt d’affektiv a sexuell Gesondheet net nëmmen Jonker concernéiert, war ee sech schonn am Virfeld vum neie Plang bewosst ginn. Zejoert gouf zum Beispill dofir den Cesas, de Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle, opgemaach, deen ënnert anerem als Facilitateur agéiert.

Elo mat der Erweiderung vum Plang setzt ee bewosst op d'Promotioun vu positiven Aspekter vun der Sexualitéit. Et wier méi wéi just eng einfach sexuell Opklärung, Sexualitéit soll eng positiv Annotatioun kréien.

Am neie Plang ass dann och ugeduecht, fir nieft den Enseignanten, déi schonn an de Prozess vun der Promotioun mat agebonne sinn, och d’Benevoller ze forméieren. D’Infirmière graduée Chantal Brochmann betount, dass et Basis-Formatiounen a Formations continue solle ginn.

En Dënschdeg de Mëtteg um 15 Auer ass d’Konferenz fir de Lancement vum neien Aktiounsplang fir d’Promotioun vun der affektiver a sexueller Gesondheet zu Walfer am Edupôle.