Fiicht-Dicher suerge fir Problemer bei Kläranlagen (26.02.2019) Ronn dausend Tonnen Offall produzéieren d’Kläranlagen zu Lëtzebuerg all Joer an d’Zuele klammen de leschte Statistiken no weider un.

E groussen Deel vun deem Offall gehéiert awer eigentlech net an d’Toilette. Ëmmer méi Fiicht-Dicher, Lingetten, Ouerestäbercher oder och Iessensreschter landen an der Toilette. Dëse Knascht, deen eigentlech einfach ze verhënnere wier, stellt fir den Ofwaasserkanal an d’Kläranlagen en ëmmer méi grousse Problem duer.

Op de Kläranlage musse se sech ëmmer méi ëm Offall këmmeren. An net méi just d‘Waasser propper maachen. D’Kläranlag zu Uespelt geréiert d’Ofwaasser vu 5.500 Awunner. Déi produzéieren an enger Woch eng Tonn Offall, deen näischt am Kanal verluer huet.

Am Normalfall misst een d'Kläranlag-Pompelen all dräi Joer botzen. Duerch de ville Knascht kéim et vir, dass si all Mount mussen dono kucken. Am schlëmmste Fall kéint eng Pompel och ganz futti goen.

An d’Toilette gehéiert also nëmmen den Toilettëpabeier. Alles anescht kéint dozou féieren, dass een duebel muss bezuelen. Also fir de Produit, deen een ewechgeheit. A fir d’Kanaltaxen.