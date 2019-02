Am nächste Joer wäerte ronn 400 Leit hei zu Lëtzebuerg am "Space-Secteur" schaffen.

© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

De Space-Secteur fänkt un, sech ëmmer méi hei am Land ze developpéieren. Dat konnt een och en Dënschdeg op der 6. Editioun vum sougenannten "Space Cafe" gesinn, engem Diskussiounsforum ronderëm den Domaine vum Weltraum, bei deem ronn 200 Leit deelgeholl hunn. Invitéiert waren den Directer vun iSpace Europe an de Lëtzebuerger Wirtschaftsminister Etienne Schneider, bei deem d'Claudia Kollwelter nogefrot huet, wéi d'Situatioun aktuell am Secteur ausgesäit.

Space Cafe / Reportage Claudia Kollwelter



© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

Extrait Etienne Schneider



Alles an allem schaffe ronn 50 Entreprisen am Space Secteur hei am Land. De Secteur mécht zu Lëtzebuerg 2 Prozent vu sengem PIB aus, wat den héchsten Taux an der ganzer europäescher Unioun ass, betount de Wirtschaftsminister Etienne Schneider:An de leschten zwee Joer hätt een 20 zousätzlech Entreprisen op Lëtzebuerg krit, déi bis d'nächst Joer ronn 400 Aarbechtsplaze wäerte schafen:Virun 3 Joer gouf eng Analyse gemaach, wat alles en place gesat muss ginn, fir als Land am Space Secteur e Rôle ze spillen. Dem Etienne Schneider no goufen déi Hausaufgabe gemaach.Vum September u leeft dann jo och e Space Master un. Donieft wieren eng ganz Partie Accorde mat anere Länner ënnerschriwwe ginn, betount de Wirtschaftsminister. Mä domat net genuch:Trotz dem Réckschlag beim Investissement vu Planetary Ressources betount de Vizepremier, datt Lëtzebuerg nach ni e Wirtschaftssecteur a sou kuerzer Zäit, mat esou wéineg Moyenen, opgebaut hätt.

Nieft dem wirtschaftlechen Aspekt wier et awer och e Secteur, deen dem Image vu Lëtzebuerg zegutt kéim.D'Entreprisen, déi an tëscht schonn hei am Land sinn, hätten ganz vill spannend Projeten, huet den Etienne Schneider nach betount, an d'Beispill vun der geplangter Moundlandung, déi deemnächst vu Lëtzebuerg aus starte soll, genannt.