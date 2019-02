© RTL (Archiv)

Et gouf scho méi dacks Gewalt an der Koppel an am Februar 2015 dunn eng zolidd kierperlech Ausenanersetzung, un där hirem Enn de Mann am Spidol gestuerwen ass. Zanter en Dënschdeg de Mëtteg gëtt sech um Stater Geriicht mat enger Affär vun Doudschlag befaasst.



Ugeklot ass eng Fra vun haut 47 Joer, déi virun eppes méi wéi 4 Joer hire Mann zu Mäertert 3 Molol mat engem Messer gepickt hat. Zwou vun de Blessure waren déidlech. Um 1. Dag vum Prozess gouf de bal eng Stonn laange Film vun der Rekonstruktioun vun der Dot gewisen, Eric Ewald: