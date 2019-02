Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg

Et ass déi éischt Editioun. D'Initiativ kënnt vun der Europäescher Kommissioun.

Zu Lëtzebuerg hu sech an deem Kontext eng Rei concernéiert Partner zesumme gedoe fir Projeten op d'Been ze stellen. Si hunn decidéiert, datt et wärend engem ganze Mount Projete wäert ginn.





© René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg © René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg © René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg © René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg © René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg © René Pfeiffer / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Fir de Romain Kohn, Direkter vun der onofhängeger Autoritéit fir audiovisuell Medien, ass dëst eng gutt Geleeënheet fir eng Bestandsopnam ze maachen. Et hätt een dohier och all méiglech Partner geruff, fir hire Point de Vue kënnen duerzeleeën an och fir d'Zukunft eventuell kënne weider zesummeschaffen.

De Romain Kohn iwwert eng méiglech Zesummenaarbecht



Zu de Partner gehéieren nieft der Alia och den Educatiounsministère, de Presserot, Digital Lëtzebuerg, den Zentrum fir politesch Bildung, d'Agence fir d'Informatioun vun de Jonken an de Service national de la Jeunesse

A ganz Europa gëtt et an deem Kontext Initiativen.