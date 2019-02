© Claudia Kollwelter / RTL Radio Lëtzebuerg

"Et gëtt elo eescht", dat waren der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer hir Wierder bei der Presentatioun vun der nächster Phas vum Tram-Chantier.



Den 13. Mee ginn d'Aarbechte vun der Paräisser Plaz bis virun d'Gare un, wouduerch d'Busser net méi iwwert d'Nei Avenue erop fuere kënnen. Déi ginn dann duerch d'Al Avenue deviéiert bis op d'Héicht vun der Paräisser Plaz, wou se dann erëm hire gewinnten Tracé fueren.



Nieft de Vëlosfuerer wäert donieft awer och fir den Auto sou munches changéieren.



Vum 12. Mee un nämlech wäert keen Auto méi duerch den éischten Deel vun der aler Avenue, also tëscht der rue du Fort Neipperg an der rue Jean Origer dierfe fueren. Fir d'Autoe gëtt deen Tronçon also zougemaach. Just d'Autoen an d'Camionen déi d'Geschäfter beliwweren, dierfen en contre-sense an deen Deel vun der aler Avenue era fueren.

Bis Enn 2020 soll den Tram da bis op d'Gare fueren.

Fir d'bi-direktional Vëlospiste an der aler Avenue ze amenagéieren, wäerten d'Parkplazen op dem Tracé verschwannen an och d'Beem mussen ewech geholl ginn.