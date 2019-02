D’Adaptatioun vum net-qualifizéierte Mindestloun op den 1. Januar op 1781€ netto geet net duer, fir en dezent Liewen hei am Land ze féieren.

Dat schreift den LCGB um Mëttwoch de Moien an engem Communiqué.Den onofhängege Gewerkschaftsbond bedauert et virun allem, dass d’Netto-Hausse vun 100€, déi schonns zanter Dezember annoncéiert gëtt, nach ëmmer op sech waarde géif loossen.Den LCGB setzt sech schonn zanter 4 Joer derfir an, dass de Mindestloun substantiell revaloriséiert gëtt, a virun allem steierfräi soll spillen.