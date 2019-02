Accident A13 Unhänger vu Camion an der Jonctioun Esch-Lankelz getippt

Kuerz no 10.30 Auer koum et zu engem Accident op der Jonctioun Esch-Lankelz, an der Offaart vun der A13 op d'A4 a Richtung Stad.

Vun RTL