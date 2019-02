Dat präziséiert um Mëttwoch de Mobilitéitsministère.



Fir Abonnementer, déi iwwert den 1. Mäerz 2020 eraus gëllen, gëtt et awer och kee Remboursement.



De Ministère widderhëlt, datt fir d’éischt Klass awer alles beim Ale bleift: also 660 Euro fir d’Joer a 75 Euro fir ee Mount.



Hei d'Schreiwes:



En route vers le transport public gratuit: quel est l'impact dans l'immédiat pour le voyageur? (27.02.2019)





À partir du 1er mars 2020, l'utilisation du transport public sera gratuite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour les résidents et non-résidents.



Par conséquent, la validité des abonnements annuels conclus à partir du 1er mars 2019 ne sera plus donnée pour une durée intégrale de 12 mois.



Aucun remboursement ne sera effectué pour un abonnement dont la validité (théorique) dépasse le 29 février 2020 (ex.: Je décide d'acheter un abonnement annuel le 1er avril 2019. Les jours du 1er au 31 mars 2020 ne me seront donc pas remboursés).



Les prix des titres de transport (abonnements annuels/mensuels, Seniorekaart, etc.) ne subiront ni changement ni réduction.



Les tarifs pour abonnements de première classe dans les trains CFL resteront également inchangés (660 euros par abonnement annuel, 75 euros par abonnement mensuel).



Le personnel des points de vente des CFL, de la Mobilitéitszentral, du Service autobus de la Ville de Luxembourg et du TICE se tient à disposition des clients pour les conseiller au mieux lors de l'acquisition de leur titre de transport.