Grousse Portrait am Magazin - Expats zu Lëtzebuerg (27.02.2019) Wéi ass et wann, een am Kader vu senger Aarbecht op Lëtzebuerg auswandert?

Den Owend am Magazin kréie mir en Abléck an zwee verschidde Parcourse vu sougenannten Expats hei am Grand-Duché.

47,9% vun eiser Populatioun, also iwwert d'Hallschent kommen aus dem Ausland an dat aus iwwer 170 verschiddene Länner. D'Motivatiounen dofir kënnen déi ënnerschiddlechst sinn, ma fir muncher een ass et duerch den Job, datt en hei gelant ass. Esou vill Internationalitéit fënnt een net iwwerall a soss éischter a Milliounemetropolen. Schonn eleng dat ass natierlech fir all Expatriéierten e ganz interessanten Aspekt. An der Stad sinn et souguer scho méi wéi d'Halschent vun den Awunner, déi net gebierteg vu Lëtzebuerg kommen. Mee wéi ass et fir Expats hei am Land, Fouss ze faassen, wa se vun hirer Firma heihi geschéckt ginn, respektiv hei berufflech Karriär kënne maachen?

Am duebele Portrait léiere mer de Steiner Ufomaduh kennen, d'Origine aus Nigeria, koum hien elo viru puer Méint no sengem Master-Studium an Estland bei eis an d'Land. Seng Kompetenzen hunn op de Profil gepasst, dee säin Employé fir eng Positioun am IT-Sécherheetsberäich gesicht huet. Wéi et him hei an der kuerzer Zäit gefält an ob e wëll bléiwen, dat verréit hien am Reportage.

D'Decisioun ze bleiwen, souvill sief elo scho verroden, déi huet d'Famill Rouillaux aus der Champagne scho geholl. Déi franséisch Koppel Agnès a Sébastien ass 2015 op Lëtzebuerg geplënnert, well de Sebastien berufflech heihi versat gouf. Mëttlerweil si si mat hiren 3 Kanner ganz gutt hei ukomm. Wéi dat gaangen ass, wat d'Virdeeler awer och d'Challengë sinn, wann een am Grand Duché berufflech wéi och privat als Expat wëllt ukommen, dat gesitt Dir den Owend um 19 Auer am Magazin op RTL Télé Lëtzebuerg.