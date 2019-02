Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Polleplo am Februar, ass dat normal? (27.02.2019) Den Temperaturrekord fir de Mount Februar gouf e Mëttwoch geknackt.

Dat suergt bei deenen enge fir Fréijoersgefiller, anerer sinn awer just dermat geplot. Well mam gudde Wieder aus de leschten Deeg koumen och déi éischt Pollen a verschidden Allergiker hunn dat scho richteg gutt ze spiere kritt.Wéi eng Pollen dann do ënnerwee waren a wéi aussergewéinlech dat fir dës Joreszäit ass, hu mer bei der Pollestatioun a bei Betraffenen nogefrot.