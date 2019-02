Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wéinst Viol vun enger haut 17 Joer jonker Fra gouf am Nomëtteg e Mann um Stater Geriicht zu 7 Joer Prisong mat Sursis condamnéiert. Dem Mann vu 40 Joer a Frënd vun der Fra war virgehäit ginn, si tëscht Februar a Juli 2016 bei sech doheem, a sengem Auto an an Däitschland vergewaltegt ze hunn.



D’Vertriederin vum Parquet hat dofir 7 Joer feste Prisong gefrot.