Dëse Programm war zejoert lancéiert ginn a soll bis 2022 déi global Situatioun vun deene Betraffenen verbesseren, dorënner fält zum Beispill eng landeswäit Datebank an eng Helpline.Weltwäit ginn et ëm déi 7.000 sou rare Krankheeten. Et gëtt geschat, dass hei am Land ronn 30.000 Leit betraff sinn. Europawäit sinn et ongeféier 30 Milliounen. Haaptobjektiv vum nationale Plang iwwert déi rare Krankheeten ass, deenen Betraffenen an hirem Entourage ënnert anerem ee gerechten Accès zu den néidegen Traitementer ze erméiglechen.