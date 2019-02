© RTL Télé Lëtzebuerg / Pedro Venâncio

Wat géing den Educatiounsminister no senger Erfarung vun de leschten 5 Joer aneschters maachen? D'Äntwert huet de Claude Meisch en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz selwer ginn: nämlech direkt am Ufank vun der Legislaturperiod e breede Consultatiounsprozess mat allen Acteuren am Beräich ze féieren.



Genee dat huet de liberale Minister zanter der Regierungsbildung am Dezember gemaach. „Bildung am Dialog“ huet den Austausch mat ënner anerem Gewerkschaften, Beruffskummeren, Associatiounen, schouleschen an ausserschoulesch Gremien a Servicer am Ministère geheescht.



D'Nolauschtere muss dominéieren, erkläert den Claude Meisch: „Ech empfänke keen an ginn och néierens hin fir den Regierungsprogramm virzestellen. Dat wëll ech och haut hei net maachen. Ech ginn och net doruechter fir ze iwwerzeege vun dem wat mer wëlles hunn. Mee ech gi virun allem doruechter fir nozelauschtere wat d'Leit vum dem Bildungsminister an de nächsten 5 Joer erwaarden. Wat si vläicht a menger Plaz direkt géifen ugoen, wat hir Hoffnungen an hir Befiirchtungen sinn, awer och Reaktiounen an och mol Kritik anzehuelen, anzesammelen op déi Initiativen déi am Regierungsprogramm dokumentéiert sinn. Awer och vläicht dat eraus ze detektéiere wat nach feelt am Regierungsprogramm.“





De Claude Meisch - Bildung am Dialog



Am Mäerz sinn iwwerdeems 5 ëffentlech Diskussiounsowenter queesch duerch d'Land fir och de Bierger d'Geleeënheet ze bidde mat ze diskutéieren. Dës riichten sech net just un Experten an Enseignanten, ma un e ganz breede Public. Jiddwerenger dem eppes ënnert de Neel brennt an den dat schonn ëmmer lass gi wollt, ass och wëllkomm, sou den Educatiounsminister.