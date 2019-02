Géint 6.45 Auer sinn en Auto an e Moto tëscht Käerjeng an Nidderkuer net laanschtenee komm. 1 Persoun gouf blesséiert.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Op der Plaz war d'Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng, grad wéi den Asazzenter vu Käerjeng.Kuerz no 9 Auer sinnan der Rue de Neudorf 2 Autoen anenee gerannt. Och hei gouf 1 Persoun blesséiert. D'Ambulanz vu Jonglënster an den Asazzenter aus der Stad waren op der Plaz.Géint 10 Auer gouf zuan der rue du Brill eng Persoun vun engem Auto ugestouss. Den Asazzenter vu Monnerech an d'Ambulanz vun Diddeleng goufe geruff.