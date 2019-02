Et ass beim Potentiel foncier also d'Confirmatioun, datt d''Ongläichheete grouss sinn an an der Politik de Constat, datt muss agéiert ginn.

D'Regierung plangt jo, via d'Grondsteier d'Leit dozou ze bréngen, hir Terrainen hierzeginn. Wéi déi Reform soll ausgesinn, do ass bis ewell wéineg gewuer ze ginn, och d'Fraktiounen a Sensibilitéiten hale sech mat konkrete Revendicatiounen nach éischter bedeckt.

Knapp 16.000 Privatleit hale bal dräi Véierel vun der Surface. 746 Societéite sinn am Besëtz vu ronn 15% vum Bauland. Déi ëffentlech Promoteure kommen op 11%.

D'Hausse vun den Terrainspräisser louch an de leschte Jore bei an der Moyenne ronn 6% d'Joer.

Um Donneschdeg presentéiert d'Ministesch Sam Tanson der Press d'Detailer vun dëser Bestandsopnahm.