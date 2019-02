© Claudia Kollwelter

An op d'Defie vun der Zukunft beschtméiglechst preparéiert ginn. Dat huet de Lex Delles, Minister fir de Mëttelstand den Donneschdeg de Moien annoncéiert.Den "Haut Comité PME" huet schonn d'lescht Woch decidéiert, eng weider Versioun vun dësem Plang ze realiséieren, fir de spezifesche Besoinen an awer och Suergen entgéintzekommen.Schwéierpunkte sinn ënnert anerem d’Digitalisatioun, awer och eng zweet Chance fir Entrepreneuren oder d’Transmissioun vun Entreprisen. Zu Lëtzebuerg ginn et 35.000 Kleng- a Mëttelbetriber, déi ronn 210.000 Aarbechtsplazen ausmaachen. 2019 si 14,5 Milliounen Euro un Aide fir d’PMEe virgesinn.

Offiziellt Schreiwes

Lors d'une conférence de presse en présence de représentants des organisations patronales et des chambres professionnelles, le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, a annoncé une nouvelle version du plan d'action PME. À l'instar des versions précédentes, ce 5e plan comportera des mesures afin de garantir un cadre propice à la création et au développement des entreprises relevant du secteur des classes moyennes.



Parmi les mesures-clés réalisées dans le cadre du 4e Plan d'action PME figurent notamment la nouvelle législation des aides en faveur des PME, le lancement de LetzShop.lu ou la mise en place d'un cadastre commercial.



D'un côté, le nouveau plan d'action reprendra des mesures non encore réalisées ou retardées et les ajustera en fonction de l'évolution économique, de l'autre côté, de nouvelles actions correspondant aux besoins actuels des entreprises de l'artisanat, du commerce et de l'Horeca seront définies.



Soucieux d'améliorer en permanence l'environnement des affaires favorable au développement des entreprises, le Haut comité pour le soutien des PME et de l'entrepreneuriat, présidé par le ministre des Classes moyennes et regroupant les représentants patronaux, a déjà défini lors de sa réunion du 25 février 2019 certaines grandes orientations du 5e plan d'action en faveur des PME.



Ainsi la digitalisation des entreprises commerciales et artisanales figurera parmi les priorités de ce plan d'action, avec la mise en place de mesures d'accompagnement et d'aides supplémentaires en adéquation avec les besoins des petites entreprises parfois peu équipées en outils digitaux. De plus, dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat de la deuxième chance des mesures seront mises en place afin d'octroyer une nouvelle chance aux faillis de bonne foi afin de leur permettre de mieux réussir après un échec.



Lors de la conférence de presse du 28 février 2019, le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, a déclaré: «Le nouveau plan d'action PME sera élaboré dans les mois à venir en concertation étroite avec les fédérations patronales, ainsi qu'avec les ministères et administrations concernés. Les mesures y prévues serviront de base pour mener un grand nombre d'actions en faveur des PME. Le plan constituera le fondement de la politique menée au cours des prochaines années en faveur du développement des petites et moyennes entreprises.»



Les PME jouent un rôle moteur en ce qui concerne la croissance économique et la création d'emplois au Luxembourg. Employant plus de 210.000 personnes, le secteur des classes moyennes compte 35.000 entreprises artisanales, commerciales y compris le secteur Horeca, ainsi que certaines professions libérales.