An enger Affär vun ë.a. Fälschung sinn en Donneschdeg 2 Fräispréch an eemol annerhalleft Joer Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vu 4.000€ gesprach ginn.

© AFP

Am Prozess war 3 Optiker virgehäit ginn, am Zäitraum vun 2004 bis 2010 Clienten deier Brëlleglieser bestallt a bezuele gelooss ze hunn.



D'Leit kruten awer am Endeffekt méi bëlleger, woubäi d'Beschëllegt d’Differenz an d’Täsch gestach hätten.