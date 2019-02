En Donneschdeg am Nomëtteg waren op der Diddelenger Autobunn Richtung Stad, bei der Aire de Berchem, 3 Autoen an 1 Camion net laanschtenee komm.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

Zwou vun den dräi Spure waren kuerz fir den Trafic gespaart, wat natierlech direkt zu engem Stau gefouert huet.Géint 15.30 Auer war d'Plaz vum Accident geraumt an de Stau huet sech nees lues a lues opgeléist.Iwwregens war et och op där anerer Säit vun der Autobunn, also a Richtung Frankräich, zu engem Stau komm, wéinst dem Virwëtz vun den Aferten, déi méi lues laanscht d'Plaz vum Accident gefuer sinn. Bis iwwer d'Gaasperecher Kräiz op d'A1 (Irgäertchen!) ass den Zéifloss zeréckgaangen, esou den ACL a sengem Trafic-Info.