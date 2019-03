VIDEO: Ugefaange mat 5 Better

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

1. Palliativstatioun viru 25 Joer (01.03.2019) Den 1. Mäerz 1994 gouf hei zu Lëtzebuerg déi éischt Palliativstatioun fir schwéierkrank Leit opgemaach.

E familiäre Kader ass wichteg. Dofir sollen op dëser Statioun och ni ze vill Mënschen gläichzäiteg opgeholl ginn. Wann d‘Südspidol bis opgeet, wäert de Maximum bei 14 stierweskranke Leit leien.

Am Oktober ass am Kader vun dësem Anniversaire eng Feier am CHEM geplangt.