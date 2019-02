De Comité directeur vun der LSAP huet déi proposéiert Kandidatelëscht validéiert: 3 Fraen an 3 Männer gi fir d'Sozialisten an d'Europawalen.An der offizieller Matdeelung gëtt kee Spëtzekandidat genannt.An d'Course fir d'LSAP ginn: Marc Angel (Stad, 55), Simone Asselborn-Bintz (Bieles, 53), Joanne Goebbels (Stad, 39), Lisa Kersch (Steebrécken, 24), Nicolas Schmit (Bäerdref, 65) an Elisha Winckel (Schengen, 24).

Communiqué de presse

Le Comité directeur a donné son feu vert à la liste de candidat(e)s proposée par une commission électorale en vue des élections européennes du 26 mai 2019. « La liste qui sera soumise au congrès du LSAP pour approbation le 18 mars prochain s'appuie autant sur une compétence européenne avérée qu'elle signale le renouveau du parti. Ces 6 femmes et hommes porteront des idées fortes et concrètes pour rendre l'Europe plus sociale, plus écologique, plus solidaire. Une Europe où il fait bon vivre ensemble », estime Franz Fayot, président du LSAP.

La liste des candidat(e)s socialistes en ordre alphabétique se présente comme suit :



Marc Angel, Luxembourg-Ville, 55 ans

traducteur diplômé

député, président de la Commission des Affaires étrangères et européennes, ambassadeur spécial ONUSIDA



Simone Asselborn-Bintz, Belvaux, 53 ans

éducatrice diplômée

échevine de la commune de Sanem, candidate aux élections européennes de 2009



Joanne Goebbels, Luxembourg-Ville, 39 ans

professeur de français

directrice adjointe et coordinatrice des classes internationales à l'Athénée de Luxembourg



Lisa Kersch, Pontpierre, 24 ans

étudiante en dernière année en relations internationales à l'Université Libre de Bruxelles, ancienne porte-parole de l'Union Nationale des Étudiant-e-s du Luxembourg (UNEL)



Nicolas Schmit, Berdorf, 65 ans

ancien ministre du Travail, ancien ministre aux Affaires européennes



Elisha Winckel, Schengen, 24 ans

étudiant en dernière année en sciences politiques à l'Université d'Amsterdam, secrétaire international des Jeunesses Socialistes, ancien président du Jugendparlament

Communiqué le 28 février 2019