Tëscht 1981 an 2018 ass d'Populatioun hei am Land ëm 65% an d'Luucht gaangen, vu knapps 365'000 op elo iwwer 602'000.

Dat si Chifferen aus dem neien demografeschen Atlas, deen de Statec publizéiert huet. Lëtzebuerg wiisst esou massiv, well vill Leit an d'Land kommen, also wéinst der Immigratioun.

D'Situatioun an de Wuesstem sinn awer jee no Gemeng ganz verschidden. Nëmme 790 Leit wunnen an der klengster Gemeng am Land, zu Sëll (1.1.2018). Iwwer 116'000 liewe par Konter an der Stad Lëtzebuerg. Hei ass och de Prozentsaz vun Auslänner mat 70,8% am héchsten. Dono komme Stroossen (62,3%) an d'Fiels (58,3%). An de Gemenge Wal, Useldeng, Reckeng op der Mess a Géisdref wunne mat 20 bis knapp 22% déi mannsten Auslänner.

Speziell ländlech Gemenge sinn déi lescht Joren enorm gewuess, zum Beispill Beefort, Fëschbech, Waldbëlleg, Fréiseng oder Weiler zum Tuer. A méi klassesche Gemenge wéi Dikrech, Ettelbréck oder Iechternach huet sech d'Awunnerzuel wäit manner massiv entwéckelt.

Bal genau sou vill Auslänner wéi Lëtzebuerger liewen hei am Land. Ronn 52% Lëtzebuerger an 48% Auslänner waren et op den 1. Januar 2018. Haut sinn d'Männer iwwregens liicht an der Majoritéit (50,3%), viru Jore war dat nach ëmgedréit.



