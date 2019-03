Emouvanten Ament e Freideg am Palais: de Grand-Duc huet do a Präsenz vum Generol Alain Duschène d'Zaldoten empfaangen, déi beim uergen Accident virun zwou Wochen am Munitiounsdepot um Waldhaff dobäi waren an och intervenéiert an éischt Hëllef geleescht haten.

Bei der Detonatioun vun enger Granat aus dem Zweeten Weltkrich waren de 14. Februar d'Demineure Luc Derneden a Mike van den Berg ëmkomm, e weideren Zaldot bleift mat uerge Blessuren hospitaliséiert.

E Samschdeg an der Mëttesstonn ass iwwerdeem de Verdeedegungsminister François Bausch eisen Invité an der Emissioun "Background am Gespréich".