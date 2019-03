Den 11. Abrëll war zu Bouneweg ee Mann an engem Auto vun engem Polizist déidlech aus enger Pistoul getraff ginn.

Den Untersuchungsriichter huet ewell dee Beamten inculpéiert wéinst "Homicide volontaire" a fräiwëllege Coups et Blessures. De Polizist ass ënner "Contrôle judicaire" gesat ginn. D'Instruktioun geet virun. Et gëllt wéi ëmmer d'Présemption d'Innocence.



Hei d'Schreiwes:

Communiqué du parquet de Luxembourg dans le cadre de l’intervention policière du 11 avril 2018 lors de laquelle une personne a été mortellement blessée.

(01.03.2019)

Dans le cadre d’une information judiciaire ouverte en relation avec une intervention policière le 11 avril 2018 à Bonnevoie, et lors de laquelle une personne a été mortellement blessée par une balle tirée par un agent de police, le juge d’instruction de Luxembourg a inculpé en date du 28 février 2019 l’auteur du tir mortel pour homicide volontaire et coups et blessures volontaires.

Le policier en question a été placé sous contrôle judiciaire.

L’instruction poursuit son cours.

La présente communication se fait dans le respect des dispositions de l’article 8 (3) du code de procédure pénale, en particulier de l’obligation pour le procureur d’Etat, lorsqu’il rend des informations de l’instruction publiques, de respecter la présomption d’innocence et les nécessités de l’instruction.