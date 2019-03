E Samschdeg de Mëtteg géint 16 Auer krut d'Police vun Esch en Noutruff, well an der Rue Xavier Brasseur en Tubaksbuttek iwwerfall gi war.Zwee jonk Männer, déi vermummt waren, ware mat béisen Intentiounen an d'Geschäft gaangen: Deen een huet d'Employée mat enger Schosswaff menacéiert, deen aneren ass hannert d'Théik bei d'Kees gaangen an huet d'Sue vum Dag geklaut.No der Dot hu sech béid Täter duerch d'Bascht gemaach a sinn duerch d'Rue Zenon Bernard a Richtung Post geflücht.Déi zwee Männer hate schwaarz Händschen un an hu Franséisch ouni Accent geschwat. Si gi vun der Police esou beschriwwen:- Den Täter mat der Waff hat en däischteren Hoodie (also e Pullover mat Kaputz) un, doriwwer eng däischter Jackett mat Sträifen an eng hellblo Jeans. En hat kuerz hellbrong Hoer, blo Aen, war zirka 1,80 Meter grouss, dënn an tëscht 20 a 25 Joer al.- Deen Täter, deen hannert d'Keess goung, hat eng gréng Jackett un an eng Jeansbox an en hat e Rucksak derbäi. E war och ëm déi 1,80 Meter grouss, dënn an tëscht 20 a 25 Joer al.