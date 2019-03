Eng ganz Rëtsch Alkoholkontrolle gouf et an der Nuecht op e Sonndeg tëscht 23 a 4 Auer op Uerder vum Parquet.

Dat war an der Stad an der Rue de Neudorf, zu Izeg an der Rue de Hesperange, zu Alzeng op der Route de Thionville, op der Areler Autobunn an Direktioun Belsch op der Héicht vun der Sortie Mamer an zu Bieles op der N31.

446 Automobiliste goufen ugehalen an hu misse blosen.

17 Mol war den Test positiv, 7 Führerschäiner goufen agezunn.